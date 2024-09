L'Inter ha un problema da risolvere con urgenza: la solidità difensiva in trasferta. Finora sono già tre i gol incassati e nessuna vittoria lontana da San Siro. Enorme differenza con la stagione passata, quando per arrivare a questi numeri ci aveva impiegato metà campionato.

E allora, per disinnescare l'armata di Guardiola, servirà la migliore difesa nerazzurra, quella della seconda stella. Come spiega la Gazzetta dello Sport, occorrerà cambiare prima di tutto l'atteggiamento: niente cali di tensione né passaggi a vuoto, ma lucidità e concentrazione dall'inizio alla fine. Rispetto a Monza, torneranno dal 1' sia Acerbi che Bastoni, mentre Pavard sarà confermato anche per riscattare la dormita sullo stacco di Mota Carvalho.