Accordo fino al 2024 con opzione di un ulteriore anno: oggi ci sarà l'annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter. Dopo il patto sancito settimane fa, in queste ore arriverà anche l'ufficialità che sposta più in là la data di scadenza di un matrimonio fin qui davvero ben riuscito. Steven Zhang crede tantissimo nel lavoro del tecnico piacentino e il feeling tra i due è solidissimo: adeguamento economico riconosciuto dopo l'ottimo lavoro svolto dall'ex Lazio al suo primo anno in nerazzurro.

"Lo scudetto è sfuggito in extremis, ma l’obiettivo di inizio stagione è stato ampiamente centrato - spiega la Gazzetta dello Sport -. Non è tempo di pancia piena, però. Inzaghi sta seguendo passo dopo passo il mercato dell’Inter. Ha colloqui costanti con il d.s. Ausilio, è deciso nelle scelte, è ascoltato dai dirigenti. Aveva chiesto un vice Brozovic, è arrivato. Si è speso per il rinnovo del regista croato, avrebbe voluto anche quello di Perisic, ma qui dovrà riportare ad alti livelli Gosens, che di fatto non vede il campo con continuità da nove mesi. Va raccontato un piccolo retroscena relativo al primo di questi incontri di mercato tra il tecnico e la dirigenza, quello avvenuto due giorni dopo la fine del campionato. La delusione per lo scudetto finito al Milan era viva. Ma lì Inzaghi ha mostrato grande voglia di riscatto. Ha dato la spinta a società e dirigenti. In 48 ore è cambiato il suo umore. Perché ha capito che, nonostante le necessità di bilancio e dunque la rinuncia ad almeno un big, avrebbe avuto per le mani una squadra ancora più forte, con l’obiettivo di andare a prendersi la seconda stella. Di più: quel giorno il tecnico aveva chiesto una rosa completa per l’inizio del ritiro".