Oggi vale più della coppa martedì scorso e della Champions martedì prossimo: lo assicura la Gazzetta dello Sport . "Dopo la bufera, un silenzio stridente . Quello di Simone Inzaghi pre-partita sta diventando una strana abitudine, quasi una forma estrema di auto-tutela: da dopo la sosta per il tecnico dell’Inter zero contatti con l’esterno, esclusi quelli ufficiali con i canali del club o quelli obbligatori con le tv dopo i match - si legge -. Nessuna tradizionale conferenza nel giorno della vigilia, l’ultima risale al 18 marzo in vista di Inter-Juve di campionato.

Col pari strappato proprio ai bianconeri in Coppa Italia, il tecnico interista ha solo allontanato le nubi dalla testa: in realtà, sono tutte ben visibili all’orizzonte. Di certo, ha passato indenne il primo bivio (dei tre) da cui dipendeva il suo futuro prossimo, ma lo sperato scatto d’orgoglio collettivo ancora non si è visto. Tra l’altro, la trasferta di oggi a Salerno è perfino più delicata sia del match di Coppa contro Allegri e, forse, anche del successivo viaggio a Lisbona per la Champions. L’ingresso tra le prime 4, obiettivo minimo di stagione, si è maledettamente complicato nelle ultime settimane".