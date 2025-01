Eccoli gli ottavi di Champions, l'Inter li annusa. Per tagliare il traguardo tanto ambito - sia a livello sportivo che economico - basta un punto: un pari stasera con il Monaco assicura l'ingresso diretto alla prossima fase, scansando il rischio spareggi (che peserebbero anche in chiave scudetto aggiungendo due partite pesanti al calendario già folle di febbraio).

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, però, a Inzaghi non basta il lasciapassare di un pareggio, vuole vincere per restare nelle prime quattro ed evitare le migliori del ranking (verosimilmente Liverpool, Arsenal, Barcellona) fino alle semifinali. Gli altri due risultati, minimo, complicherebbero l’accoppiamento agli ottavi.

"Finalista nel 2023 con il Manchester City, cresciuta in consapevolezza e maturità internazionale, l’Inter guarda alla Champions con grande appetito, anche perché, Liverpool a parte, le grandi d’Europa stentano o sono scostanti - si legge -. Quindi stasera turnover col contagocce, nonostante il derby all’orizzonte".