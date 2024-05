Oggi al Mapei scenderà un campo un'Inter con tante seconde linee, ma anche con una certezza a cui Inzaghi non ha minimamente intenzione di rinunciare: Henrikh Mkhitaryan. Anche secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico nerazzurro ha intenzione di puntare dall'inizio sull'armeno per la 23esima partita consecutiva, nonostante i 35 anni di età. Per l'ultima panchina di Micki bisogna riavvolgere il nastro fino al 20 dicembre, nell'ottavo di Coppa Italia col Bologna.

A completare la mediana con l'ex Roma ci saranno Frattesi e Asllani, mentre in attacco Thuram lascerà spazio a Sanchez (in ballottaggio con Arnautovic). In porta ci sarà Audero, con Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa e Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce.