Come battere ancora il Milan? Stavolta per Inzaghi cambia l'interlocutore: sull'altra panchina non troverà più Pioli, ma Fonseca.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il canovaccio resta invariato, a partire dall'aggressione sulle fasce dove Dimarco e Dumfries sono candidati a partire dall'inizio. Fondamentali saranno anche i braccetti, Pavard a destra e Bastoni a sinistra, perni imprescindibili del calcio fluido del tecnico nerazzurro con gli interscambi con le mezzali di riferimento, Mkhitaryan e Barella.

Le ultime due sfide, poi, hanno pure certificato il 'potere' di Thuram sulla difesa rossonera: il francese - come sottolinea la rosea - non solo gira attorno a Lautaro, ma 'chiama' lo scatto in profondità con quelle gambe da antilope e contro il Milan vede bene la porta. Infine, Inzaghi spera che il riposo parziale con il City abbia ricaricato il Toro: tutti si aspettano una delle sue 'incornate'.