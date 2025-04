Aggrappati a Francesco Acerbi. Inzaghi e tutta l'Inter chiedono al "vecchio leone" l'ennesima prestazione magistrale contro un centravanti top-class: l'obiettivo è fermare Harry Kane dopo aver messo la museruola ad Haaland, Lukaku, Kean, Retegui e compagnia varia.

Come prevede la Gazzetta dello Sport, tra Acerbi e Kane domani sarà un corpo a corpo stellare, lo dicono i numeri e la carriera di Kane: restando solo a questa stagione, parliamo di un attaccante capace di segnare 34 gol in 39 partite. "Più sinteticamente, una rete ogni 89 minuti. Una media che si traduce in una spinta continua per i compagni, specialmente nelle serate che contano". L'ultimo gol pesante è arrivato proprio venerdì scorso, nell'anticipo complicato in trasferta con l'Augsburg: l'ex Tottenham l'ha sbloccata nella ripresa, schiodando il tabellino fermo sull'1-1.

Questa Inter, però, in Europa è un muro: miglior difesa del torneo con appena 2 reti incassate. Molto passerà ancora da Francesco.