L'Inter era talmente abituata a vincere trofei domestici che questa Supercoppa andata ai cugini ha fatto particolarmente male. Secondo la Gazzetta dello Sport, da oggi Simone Inzaghi vorrà ripartire forte per avere una reazione immediata fin da Venezia: ferita nell'orgoglio, l'Inter vuole il riscatto immediato.

Il problema - si legge - è che bisognerà farlo senza Hakan Calhanoglu: niente lesione, solo mini-elongazione. In fondo, nulla di troppo diverso rispetto a quanto capitato a Marcus Thuram durante la semifinale araba contro l’Atalanta, tanto che il francese era già in panchina dopo quattro giorni. Calha verrà rivalutato di giorno in giorno, ma salterà la trasferta veneziana per essere al proprio posto in casa contro il Bologna mercoledì. E allora? Fiducia di nuovo ad Asllani oppure spazio a Zielinski in regia?

"Rispetto ad altre sconfitte del passato, ai piani alti di Viale della Liberazione c’è comunque molta meno preoccupazione, anzi si avverte la semplice voglia di stringersi a Simone - spiega la rosea -. Oggi il tecnico parlerà alla squadra, lo farà in maniera schietta e solenne, anche perché lui stesso riconosce il pericolo del post-derby: il rischio contraccolpo esiste, per questo Simone lavorerà molto su testa e cuore e cercherà di accarezzare l’ego dei campioni sconfitti".