L'ultimo successo dell'Inter in casa Juve risale a 10 anni fa, novembre 2012, era Stramaccioni. Da allora tante delusioni e pochissime gioie. "Il contatto in area Cuadrado-Perisic ha fatto parlare per mesi e ancora oggi i tifosi sui social usano quel rigore per mettere le mani avanti e dire che a Torino non si vincerà mai - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Inzaghi non concederà alibi ai suoi e vorrebbe sentire l’ambiente più compatto e mentalmente positivo per credere verso l’impresa. Del resto, per credere ancora al sogno scudetto non c’è altra strada che riscrivere la storia, dell’Inter come quella del tecnico".