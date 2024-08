"Ripetersi è difficile, Milan e Napoli lo hanno dimostrato non piazzandosi nelle prime posizioni l’anno dopo lo scudetto". Lo ha detto Simone Inzaghi nella prima conferenza della stagione. L'allenatore nerazzurro - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - sa bene quanto sia complicato fare il bis, ma l'obiettivo è il 21esimo scudetto.

E Inzaghi l'ha ripetuto continuamente ai giocatori in queste settimane: "È tutto nella testa, sta a noi segnare la differenza tra un altro trionfo e un’annata differente. Nel campionato scorso abbiamo dimostrato a tutti e anche a noi stessi cosa siamo in grado di fare, la via la conosciamo già".

Come spiega la Gazzetta dello Sport, insomma, i nerazzurri intendono partire forte anche per confermare sul campo il vantaggio che in molti gli riconoscono sulla carta: nessun cambio in panchina e rosa puntellata con pochi acquisti ma mirati e di qualità. Martinez per dare il cambio a Sommer, quando lo svizzero dovesse accusare un calo di forma; Zielinski dove c’erano Sensi e Klaassen è un evidente salto in avanti; in attacco Taremi al posto di Sanchez, per appoggiare la Thu-La. E qualche variazione sul tema ci sarà anche a livello tattico: per esempio, la rosea parla della possibilità di avvicinare ancora di più Thuram alla porta avversaria, portandolo dentro l’area molto più spesso, con molta più frequenza. Un altro passaggio può essere quello di sfruttare con maggiore insistenza la soluzione da fuori area: Zielinski è in questo senso un’arma in più.