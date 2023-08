L'Inter vince e convince contro il ricco PSG nell'ultimo test del tour in Giappone. In particolare, Inzaghi si gode un centrocampo con tantissime alternative. "Simone Inzaghi può godersi il panorama. Perché la cessione di Brozovic oggi non la ricorda più nessuno - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. L’Inter ha smontato e rimontato alla grande. Ha smontato la regia perché in fondo già la scorsa stagione aveva fatto una scelta di campo con Calhanoglu. E poi ha deciso di battere altre strade. La partita con il Psg ha messo in luce per la seconda volta consecutiva un Frattesi in versione deluxe: garantisce una buona dose di pericolosità costante, oltre a non far mancare la sua presenza in fase difensiva. Mkhitaryan è tornato dopo aver superato il problema alla schiena: è uno dei leader dello spogliatoio, basti vedere il fallo con cui ha “sistemato” i centrocampisti del Psg che giocavano un po’ troppo...comodi".

Ed è in arrivo Samardzic. "Il serbo è virtualmente un giocatore dell’Inter, l’operazione con l’Udinese è definita, manca l’ultimo incontro con l’agente Rafaela Pimenta per definire l’ingaggio: avverrà tra oggi e domani. Samardzic aggiunge fantasia e gol. E’ la faccia dell’Inter che pensa al domani. Quella che pensa al presente ha il sorriso di Cuadrado. Perché se la fascia sinistra è quella dello scorso anno – in attesa di novità su Gosens -, a destra l’ex juventino scala posizioni. Per carità, sono appena due amichevoli, neppure giocate per intero. Ma Cuadrado dà a Inzaghi quel che non ha mai avuto: il giocatore in grado di saltare l’uomo", si legge.