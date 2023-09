La vittoria stretta sul campo dell'Empoli ultimo in classifica non è stata 'sporca', secondo la Gazzetta dello Sport, semplicemente l'Inter ha 'optato per il realismo dei tre punti, passo avanti rilevante, perché nella scorsa stagione finiva prigioniera di giorni così, non usciva dall’intorto degli avversari e scialacquava, come a Genova contro la Samp (0-0) o all’Arechi contro la Salernitana (1-1). Gli scudetti si vincono con la dominanza nei derby e con gli 1-0 in provincia'.

La squadra di Simone Inzaghi, spiega ancora la rosea, non è stata presuntuosa nel testa-coda del Castellani, ha peccato di sottovalutazione: "non è stata altezzosa, ha spinto e insistito, ma non l’ha fatto con la cattiveria ammirata contro la Fiorentina e il Milan. Ha dosato se stessa, convinta che non fosse necessario viaggiare a tutta. Federico Dimarco l’ha tirata fuori dall’imbarazzo con la perla tecnica della domenica, un sinistro di collo esterno con palla in buca all’incrocio o quasi. La giocata del singolo per dare sostanza a un gioco avvolgente, ma non penetrante. Per gran parte del match l’Inter è sembrata in modalità gestione. Controllo delle energie, conduzione della palla, attenzione al risultato", si legge.