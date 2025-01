La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: nel derby di domani che vale una Supercoppa sarà cruciale il duello in mezzo al campo. Da una parte conteranno soprattutto le prestazioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, dall'altra parte guidano invece Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

"Barella non è solo la dinamo che accende l'Inter, ma è il custode di un sentimento: anche quando ha la luna storta, anche quando fatica a gestire le emozioni, c'è un intero popolo che si rivede in lui" sottolinea la rosea, anche se tra i cori del tifo interista Calha resta uno dei più osannati. Il turco è il grande ex e ora è pronto a giocarsi l'ennesimo derby in carriera.