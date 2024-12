L'Inter è tornata schiacciasassi. Una marcia imperiosa, come sottolineano i numeri pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport, ormai molto vicini a quelli della scorsa stagione.

L'Inter ha mandato in gol 15 giocatori in questo campionato; 12 reti sono arrivate dai difensori e lo stesso numero di gol è sbocciato nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Nessuno, nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio dei nerazzurri, in tutti e tre i casi: magari è ancora presto per dire che questa è l’Inter più forte di tutte quelle allenate da Inzaghi, ma queste cifre bastano e avanzano per affermare che è la più completa.