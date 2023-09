La Gazzetta dello Sport ha pochi dubbi: saranno molto probabilmente Inter e Juve a contendersi lo scudetto 2023-24. Un'altra sfida nella sfida, quindi, tra Simone Inzaghi, che insegue il suo primo tricolore in carriera da allenatore, e Max Allegri, che vanta sei campionati vinti nel curriculum. Il duello tra i due si è infiammato soprattutto negli ultimi due anni, periodo sulla panchina nerazzurra in cui Inzaghi ha vinto due finali vinte contro la rivale di sempre, in Supercoppa italiana e in Coppa Italia, entrambe ai supplementari. A questo va aggiunto un altro successo in semifinale di Coppa Italia nella passata stagione, ma da ora in poi sarà la Serie A l’unico giudice.

Per quanto riguarda il tecnico livornese, lo score con l’Inter recita: 12 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. "Il veleno, però, è nella coda. Se la striscia di incroci parte addirittura il 10 gennaio 2009, con Max sulla panchina del Cagliari a San Siro, è solo nell’ultimo Inter-Juve di Coppa Italia che il tecnico livornese, forse per la prima volta, ha preso sul personale la sfida con i nerazzurri. Incassato il ko con annessa eliminazione (1-0, gol di Dimarco), Allegri perse le staffe nel tunnel che porta agli spogliatoi, inveendo contro Dario Baccin. “Siete delle m…, arriverete sesti”, l’anatema lanciato da Max, poi smentito dai fatti. Dettaglio non banale, in campionato Allegri ha però vinto le ultime due sfide", scrive la rosea.