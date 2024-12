Il saldo delle ultime 5 trasferte dell'Inter in campionato è eloquente: 5 vittorie, 18 gol segnati e zero subiti. Una manifestazione di personalità, non solo di tecnica, qualità e fisicità. Le distrazioni della prima della stagione sono state cancellate, Lautaro ha ritrovato la via del gol mentre Thuram continua a essere straripante e in classifica l'asterisco permette alla squadra di vedersi addirittura in testa, da sola, in classifica. Inevitabile che la missione Riad sia accompagnata, sottolinea la Gazzetta dello Sport, da grande ottimismo.

L'ultima volta i nerazzurri si presentarono in Arabia forti del 5-1 rifilato al Monza e con +2 in classifica sulla Juventus, vinsero agevolmente il trofeo e al rientro in Italia rifilarono 4 gol all'Atalanta, iniziando il filotto di 8 vittorie consecutive che mise fine alla corsa Scudetto. Naturalmente, l'intenzione di Simone Inzaghi è replicare quanto fatto un anno prima: intimidire battendola l'Atalanta, vincere la quarta Supercoppa consecutiva e continuare a vincere in campionato, approfittando di un calendario ampiamente alla portata.