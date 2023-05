L'assenza di Correa, che secondo i piani di Inzaghi avrebbe dovuto giocare stasera al fianco di Lukaku, spinge il tecnico piacentino a dosare Lautaro Martinez e Dzeko al fianco del bomber belga. La Gazzetta dello Sport, che vede il Toro in vantaggio per una maglia dal 1', riferisce che per la sfida di oggi contro l'Atalanta è stato convocato anche Dennis Curatolo, attaccante classe 2004 in forza alla Primavera.