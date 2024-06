Il Napoli ha bloccato Mario Hermoso. Il difensore spagnolo - come scrive oggi la Gazzetta dello Sport - si è convinto della destinazione partenopea dopo un colloquio decisivo con Antonio Conte.

In scadenza con l'Atletico Madrid e senza rinnovo, Hermoso è un parametro zero che nei mesi scorsi era stato accostato anche all'Inter. Secondo la rosea, l'accordo con il Napoli sarebbe già stato trovato e l'annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: si parla di un triennale con opzione per una quarta stagione a 3 milioni netti più bonus all'anno. "Non appena Conte è riuscito a parlargli - scrive la Gazzetta - la situazione si è messa immediatamente in discesa".