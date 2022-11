Dopo l'esperimento in corso in Qatar per il Mondiale, il fuorigioco semiautomatico è pronto a sbarcare in Italia e in Serie A. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, individuando l'inizio di gennaio (se non sarà il 4, sarà poco dopo) come periodo di partenza: servirà ovviamente l’ok di Federcalcio e Lega Calcio per lo start nel nostro campionato.