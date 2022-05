Continua il pressing del Milan su Scamacca del Sassuolo, anche se la Gazzetta dello Sport parla di uno "strano silenzio" calato nelle ultime ore tra rossoneri e neroverdi. La strategia di Maldini e Massara sarebbe quella di abbassare il cash (oltre 40 milioni) inserendo nell'affare giovani come Nasti o Colombo. Svolta prevista a breve, in un senso o nell'altro. Viste le condizioni di Ibrahimovic, al Milan servirà una punta in estate e allora i contatti non si limitano a Scamacca, a lungo accostato anche all'Inter. Secondo la rosea, infatti, i rossoneri avrebbero allacciato contatti anche con i rappresentanti di Arnautovic, altro giocatore che negli ultimi giorni sembrava entrato nell'orbita nerazzurra.