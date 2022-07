Analisi tattica sull'Inter della Gazzetta dello Sport, che vede i nerazzurri ancora con l'ormai consueto 3-5-2, anche se quello di oggi è un'evoluzione di quello di Inzaghi alla Lazio. "Mentre la Lazio giocava di ripartenza per la profondità di Immobile, l’Inter offre interessanti variazioni sul tema - si legge -. Sono cambi di ritmo: a volte l'impostazione bassa e i palleggi insistiti con Brozo e i tre difensori, poi ecco le improvvise accelerazioni, grazie ai lanci, ai due esterni che sono vere ali (Dumfries e, ora, Gosens) e agli inserimenti di Barella. Un chiaro 3-3-4 offensivo. Non è facile trovare un paragone in Europa. Forse chi si avvicina un po’ è l’Inghilterra, con Kane (Lukaku), Sterling (Lautaro), Mount (Calha) e la difesa a tre".