Ieri erano 21mila i biglietti venduti per Fiorentina-Inter, match d'altissima classifica in programma domenica sera al Franchi. Lo stadio, si legge sulla Gazzetta dello Sport, sarà praticamente sold out, rimangono infatti in vendita soltanto alcuni tagliandi di tribuna Vip e di tribuna d'onore. La capienza ufficiale dello stadio dice 24.700, ma a 22.000 si raggiunge il pienone per la scarsa visibilità di qualche settore. Tra i presenti, chiosa la rosea, è quasi certa la presenza del ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti.