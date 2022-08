Prestazione deludente della Fiorentina nel primo vero test probante del suo precampionato. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ko per 2-1 con il Galatasaray è arrivato al culmine di una partita giocata non bene dai viola, con Italiano che per 70 minuti ha mandato in campo solo i "vecchi", tenendo in panchina i vari Gollini, Jovic, Dodò e Mandragora.