Il grande equilibrio in vetta alla Serie A aiuta anche i botteghini. Come risulta dai dati di stadiapostcard.com, gli spalti della nostra Serie A sono più pieni: attualmente la media in 118 gare (Genoa-Juventus era a porte chiuse; rinviata Bologna-Milan) è stata di 31.345 presenti, mentre quella finale del 2023-24 di 30.967.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il popolo interista resta sempre al comando con una media di 72.245 presenze a match. Nonostante la festa per la seconda stella consumata a maggio, gli interisti ora hanno nel mirino lo scudetto numero ventuno. Al secondo posto i milanisti (72.008), ma cresce il tifo del Maradona (49.938), con l'entusiasmo portato da Conte e dal primo posto.

"I tifosi vanno di più allo stadio non solo per l’equilibrio che c’è in Serie A, ma anche perché il nostro calcio è diventato più divertente: l'Inter, insieme all’Atalanta quando è in vena, forse resta la squadra che gioca il calcio più bello, ma anche le altre non speculano più sul risultato e cercano di arrivare ai tre punti con la manovra. L’unica eccezione, forse, è il Napoli, ma attenzione: a Conte è difficile insegnare a vincere", si legge.