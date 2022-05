Tra quelli che ci tengono di più a vincere questo scudetto c'è senz'altro Edin Dzeko, da sette anni in Italia e mai davvero in lotta per il tricolore. Il bosniaco farà di tutto per inserire il titolo italiano in bacheca di fianco a quelli della Bundesliga e della Premier League. "Vede il traguardo dello scudetto all’orizzonte e ricorda di essere uno specialista negli arrivi in volata - racconta il Corriere dello Sport -. Nei tre precedenti campionati vinti, al Wolfsburg nel 2009 e soprattutto al City nel 2012 e 2014, Edin aveva esultato all’ultima curva. Dieci anni fa addirittura all’ultimo secondo, in quel mitologico 4-3 dei blu di Manchester di Mancini contro il QPR. Dzeko eviterebbe volentieri di rischiare ancora, anzi sarebbe meglio entrare comodi nella storia. Se ce la facesse anche all’Inter, l’eterno Dzeko avrebbe vinto in tre nazioni diverse. E pure in tre decenni".