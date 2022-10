Sono due i dubbi principali per Inzaghi in vista dell'impegno odierno con la Salernitana. Uno riguarda l'esterno di sinistra: Gosens sembrava certo di una maglia da titolare dopo il gol al Barça, ma nelle ultime ore sono in netta ascesa le quotazioni di Dimarco. In mezzo al campo, invece, il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Calhanoglu in regia, con Asllani quindi in panchina in favore di Mkhitaryan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.