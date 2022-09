Non è certamente il periodo migliore della carriera per Stefan De Vrij che, dopo qualche balbettio dello scorso campionato, finora non ha confermato il suo valore e, anzi, nelle ultime due partite Inzaghi gli ha preferito Acerbi. Il contratto resta in scadenza e - secondo la Gazzetta dello Sport - la sensazione è che le parti si stiano preparando ad un lungo addio , cioè con la sua uscita a parametro zero la prossima estate.

"Marotta e Ausilio questo epilogo l’avevano messo già nel conto, magari pensavano che De Vrij sarebbe andato via già nell’ultimo mercato. Invece le voci dell’interesse del Newcastle non hanno avuto mai un seguito concreto - si legge -. Possibile che nei prossimi mesi ci sia un ritorno di fiamma del club di proprietà saudita, ma più in generale le indiscrezioni parlano sempre di un trasloco in Premier League". La rosea non esclude neppure una conferma in nerazzurro, rinviando la decisione al 2023. Ma tutto passerà dal rendimento in campo.