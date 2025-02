Il terzo stop consecutivo del Napoli, bloccato ieri sul pareggio dalla Lazio, offre all'Inter l'affascinante possibilità di sorpasso in vetta alla classifica in un match sentito come quello contro la Juventus, avversaria stasera allo Stadium. Per La Gazzetta dello Sport "questa ha tutta l’aria di essere la settimana che un giorno sarà raccontata come quella decisiva per lo scudetto, proprio come un anno fa, per Inzaghi stesso, fu il doppio incrocio Fiorentina-Juventus". Un concetto che il piacentino probabilmente non ripeterà mai, preferendo concentrarsi sul campo.

Ieri il tecnico nerazzurro ha tenuto la squadra in sala video per mezzora prima di scendere in campo per la rifinitura, evidenziando punti di forza e difetti della Juventus ma anche ricordando come in queste partite la differenza la facciano i dettagli. Una vittoria stasera darebbe all'Inter il primo posto in classifica dopo aver centrato la qualificazione diretta agli ottavi di Champions, ma prima c'è da espugnare lo Stadium. Come? "Limitando Conceiçao, chiedendo a Taremi un aiuto in fase di rifinitura, spingendo Calhanoglu a innescare in velocità gli esterni. Questi i tre consigli tattici ai suoi", chiosa la rosea.