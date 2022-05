Dopo un'attesa lunga 11 anni, l'Inter ha conquistato di nuovo la Coppa Italia. Di fatto, in un anno, i nerazzurri hanno messo in bacheca tutto quello che potevano a livello nazionale. E così sui social è partito il lungo elenco di immagini dallo spogliatoio festante dell'Olimpico, con i ragazzi di Inzaghi a fare baldoria tra coppa, sigari, sigarette e qualche birra. Tanta goliardia, ovviamente, come nel caso di Ancelotti dopo il successo recente nella Liga spagnola. Brozovic, Dimarco, Cordaz, Vidal, Sanchez, Correa e Calhanoglu i più scatenati.

"In tutto il lungo party interista, la musica l’ha messa un dj argentino: Lautaro, con la sua maxi-cassa personale, sia negli spogliatoi che in pullman e poi pure in aereo, ha fatto ballare con reggaeton e cumbia - racconta la Gazzetta dello Sport -. Calha ha azzardato qualche passo già sul prato, mentre Dimarco girava con un strano asciugamano in testa. E nella foto di gruppo con la foto occhio ancora a quel burlone di Brozo: ha strapazzato l’a.d. Marotta mettendogli una mano sulla testa e anche questo momento è diventato virale. E a proposito di alti dirigenti, è stato il presidente a far da mattatore: A fine partita Steven Zhang aveva lanciato verso la curva la maglia celebrativa delle 8 Coppe Italia, poi sull’aereo di ritorno viaggiava in prima fila col trofeo come compagno di posto. Poi a metà viaggio l’ha impugnato e l’ha trascinato verso il fondo, dove si è messo a ballare coi giocatori. All’arrivo alle 4.30 ad Appiano il regalo a sorpresa di Inzaghi: un meritatissimo giorno di riposo".