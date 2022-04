La stagione dell'Inter ha messo un luce un problema su cui ci sarà necessariamente dal lavorare nel prossimo futuro: le riserve non sono all'altezza dei titolari. L'ultima conferma in questo senso è arrivata con Radu a Bologna, ma non si tratta dell'unico esempio. A Inzaghi è mancato l’impatto di alcuni giocatori importanti come Sanchez, Vidal e Vecino. "Soprattutto i due cileni avrebbero potuto fare di più, perché le occasioni non sono mancate per lasciare un’impronta forte - analizza La Gazzetta dello Sport -. Sanchez ci è riuscito in parte, firmando al 120’ il successo in Supercoppa contro la Juve: il leone vorrebbe giocare sempre ma ancora oggi continua a vivere sull’altalena, alternando prestazioni buone a gare anonime. La media voto non è negativa (6,13) ma non racconta tutta la verità: troppe volte l’Inter ha sperato in un guizzo magico, troppe volte il popolo nerazzurro è rimasto deluso". Per il cileno si contanto quattro reti in 24 presenze e 837’ in campo: troppo poco per il giocatore più pagato della rosa.