Un fattore decisivo per cimentare il gruppo è stato quello di programmare cene di squadra. "Il più attivo nell’organizzazione è stato Handa, capitano e gran ciambellano di questi piccoli eventi mondani - riferisce la rosea -. Samir, uomo di poche parole, non avrà consolato teatralmente davanti alle telecamere il povero Radu dopo il naufragio di Bologna, ma nei giorni successivi ha usato le parole giuste col suo vice. Con piglio diverso, invece, alza i decibel sia in difesa che nello spogliatoio Milan Skriniar, altro capitano senza fascia. A Torino contro la Juve, in mezzo al caos prima del rigore-bis di Calha, hanno rubato la scena gli occhi inferociti di Barella, che chiamava a raccolta i suoi, lontani dall’incendio scoppiato. La cavalleria formata da D’Ambrosio, Brozovic e Bastoni arrivava solo in quel momento, ma la protesta più vibrante attorno a Irrati è stata però quella del difensore slovacco: c’è un giallo a testimoniarlo. Milan, in realtà, ama difendere i compagni, ma conosce anche l’arte della consolazione: ben prima dei rigori allo Stadium, quando Calha da ex milanista faticava ad ambientarsi in nerazzurro, è stato spesso Skriniar a rassicurarlo ad Appiano. Al turco serviva tempo e fiducia, e ora eccolo là, decisivo nel cuore dell’Inter. Nell’unità di soccorso nerazzurro lo slovacco, però, non lavora mai da solo: come ovvio che sia, accanto a lui capitan Handanovic, ma mai sottovalutare il ruolo prezioso di Danilo D’Ambrosio. Dopo anni di Inter lui sa come gestire la felicità e la depressione: da qui alla fine questo equilibrio sarà una dote preziosa".