Com'è noto, a differenza dell'Europa, in Italia è ancora in vigore la regola del gol in trasferta. Per questo motivo, lo 0-0 dell'andata mette il Milan in una posizione di leggero vantaggio rispetto all'Inter, proprio come accadde nella famosa semifinale Champions del 2002/03, quando i rossoneri staccarono il pass per la finale di Manchester dopo l'1-1 in trasferta. Come racconta la Gazzetta dello Sport, già in questa stagione c'era la possibilità di copiare la UEFA e cancellare la regola, ma non se n'è fatto nulla, rinviando tutto alla prossima annata.