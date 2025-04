La Gazzetta dello Sport chiarisce: non c'è nessun caso Lautaro. L'argentino è apparso scocciato al momento del cambio, ma la rosea evidenzia come non ci sia alcun tipo di attrito all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

Il minutaggio della punta, reduce dal leggero infortunio che gli ha fatto saltare il successo con l’Udinese a San Siro, era stato concordato ad Appiano nei giorni scorsi, ma l’adrenalina gli ha fatto scuotere la testa al momento del cambio - spiega la rosea -. Lautaro è stato sostituito sul 2-1, cinque minuti dopo il gol di Bernabé e quattro minuti prima del 2-2. La sua reazione si può dunque addebitare più al momento delicato che stava vivendo la squadra che non alla scelta già ampiamente definita di non farli terminare i 90 minuti. Lui come Dimarco rientrano da un infortunio e, come ha spiegato bene Farri a fine match, nessuno intende rischiare nuovi guai.