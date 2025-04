Il grande dubbio della vigilia riguarda le condizioni di Dimarco, non al meglio come confermato ieri in conferenza dallo stesso Inzaghi. "Più no che sì" ha detto il tecnico nerazzurro, commentando i due giorni di lavoro differenziato dell'esterno mancino seguiti al cambio anticipato del Tardini. Secondo la Gazzetta dello Sport, stasera il titolare sarà dunque Carlos Augusto, con Dimarco in panchina.

Per il resto, rispetto a Parma, riecco Pavard e Barella. In attacco confermata la Thu-La, con Arnautovic unica alternativa in panchina visto il ko di Taremi e Correa non inserito in lista UEFA.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.