La Gazzetta dello Sport si lancia all'attacco del Barcellona dopo il provvedimento con cui la società ha proibito a chi andrà allo stadio di vestire di nero e azzurro. "Un provvedimento liberticida che nulla a che vedere con il Dna libertario del ‘Més que un club’. Stasera l’esercito disarmato della Catalogna, come lo definiva Vazquez Montalban, non vuole vedere in giro nemici. Perché è così fragile e assalito da dubbi tattici, psicologici ed economici (da leggere in crescendo) che anche la sola presenza cromatica degli avversari può turbare il labile pensiero della squadra di Xavi - si legge -. Il precedente Il provvedimento anti-nerazzurro nasce da un precedente doloroso: il 14 aprile scorso nei quarti di Europa League il Camp Nou fu invaso da 30.000 tedeschi che indossavano la maglia (bianca, peraltro…) dell’Eintracht Francoforte. A vendere i biglietti ai tedeschi erano stati gli stessi catalani, per nulla interessati all’incontro della seconda competizione europea ma non al tema economico derivato dalla rivendita dei propri abbonamenti. L’Eintracht vinse 3-2, il Barça uscì e aprì un’inchiesta interna che non portò da nessuna parte, perché i responsabili erano da ricercare all’interno del mondo blaugrana".