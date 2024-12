Lazio-Inter sarà anche una sfida tra registi. Da una parte la classe ormai consacrata di Calhanoglu, dall'altra l'imperiosa ascesa di Rovella.

Il turco oggi riavrà ai suoi fianchi gli alfieri Barella e Mkhitaryan, in panchina a Leverkusen. L'ex Milan si è imposto come tra i migliori nel suo ruolo grazie al lavoro ad Appiano, aggiungendo alla visione la capacità di recuperare palloni in quantità come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Rovella, invece, con Baroni ha iniziato ad avere continuità fisica e di rendimento che non aveva in passato. Il loro potrebbe essere un duello chiave della sfida di stasera.