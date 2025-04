La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione su Hakan Calhanoglu, che torna in Germania, lui che calcisticamente è nato proprio lungo il fiume Reno, a Mannheim. E oggi ci sarà eccome, nonostante una brutta contusione rimediata sabato al Tardini come rivelato da Inzaghi ieri in conferenza.

"Famiglia, educazione, nazionalità: Calha, capitano della nazionale turca, è stato sin da bambino immerso nelle tradizioni di famiglia ed è fierissimo di aver scelto la bandiera rossa con la mezzaluna e la stella - sottolinea la rosea -. Ma in Germania è pur sempre nato e qui, quando il Bayern chiama, un giovane calciatore risponde. Prima di andare al Karlsruhe a 17 anni aveva fatto i primi provini con la casa madre bavarese, che pure aveva pensato a lui anche nel 2017, quando poi Calha aveva iniziato a prendere la residenza a Milano. Il corteggiamento della scorsa estate è storia più recente: un po’ la pancia piena da seconda stella e un po’ la ricerca di un ultimo ricco contratto avevano fatto venire qualche pensierino all’entourage del giocatore. Hakan, però, in nerazzurro ha trovato un porto sicuro: a tenerlo ancorato non c’è solo l’idolatria dei tifosi, ma una rinnovata maturità tecnica". E a Monaco vuole tornarci, per la finale...