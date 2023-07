Ieri Yann Bisseck è sbarcato sul suolo italiano e il suo sorriso a Linate la diceva lunga sulla gioia di essere all'Inter. "Sono pronto e felice", si è limitato a commentare il difensore tedesco. "Quel che ancora non è pronto, invece, è il contratto. L’Inter è disposta a garantire all’Aarhus i 7 milioni della clausola del difensore, ma punta a uno sconto o a dilazionare in più esercizi la somma. Dettagli, che non faranno slittare le visite mediche", spiega la Gazzetta dello Sport.