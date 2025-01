Come riferisce la Gazzetta dello Sport, presente alla seduta di allenamento di ieri nel quartier generale nerazzurro nel centro sportivo dell'Al-Riyadh c'era anche l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci. "Fresco di nomina, si è insediato solo lo scorso settembre, e questa Supercoppa è uno dei primi eventi che durante il suo mandato collegano direttamente i due Paesi - si legge -. Giovedì aveva pure invitato i rappresentanti dei quattro club in gara nella sua residenza in città e, sotto ai suoi occhi, si era consumato quel curioso scambio di doni catturato da una foto che ha fatto impazzire il web: il presidente nerazzurro Beppe Marotta sorridente mentre consegnava una maglia «bistellata» dell’Inter a uno Zlatan Ibrahimovic dall’espressione assai più seria".