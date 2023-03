Per pensare alla nazionale, però, ci sarà tempo. "Valentin è esploso nella Primavera, con cui ha vinto lo scudetto nello scorso campionato insieme al fratello Franco - ricorda La Gazzetta dello Sport -. Ma poi ha preso la sua strada, conquistando Inzaghi con magie, sacrificio e applicazione. San Siro lo ha salutato con un boato lo scorso primo ottobre, giorno del debutto in Serie A, quando è entrato nel finale del match contro la Roma. La prima in Champions in casa del Bayern, in un altro tempio del calcio mondiale. Domani Valentin si riaccomoderà in panchina e aspetterà - come sempre - il suo momento, se arriverà".