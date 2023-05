Ieri è stato celebrato il matrimonio religioso tra Lautaro a Agustina che si erano già sposati in Comune a Milano lo scorso 12 maggio. Tanti gli invitati vip sul lago di Como: mancava Messi, ma c'erano Enzo Fernandez, il Dibu Martinez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Musso e l’ex interista Hakimi per restare al mondo del calcio. Ovviamente, presente anche tutta l'Inter e, in particolare, Lukaku. In totale, circa 150 invitati. "La musica è stata centrale, in tutta la serata.

È stata allestita una vera e propria discoteca, la festa è andata avanti per tutta la notte, almeno fino alle 4 della mattina. Ci sarà tempo per riposarsi, in ottica Istanbul. Ci sarà tempo pure per una dieta più attenta, ieri qualche eccezione alla regola è stata... naturale", riferisce la Gazzetta.