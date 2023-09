Oggi pomeriggio l'Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo lo stacco successivo al 4-0 netto inflitto alla Fiorentina domenica scorsa. Il derby è ancora lontano e le nazionali hanno portato via il grosso del gruppo nerazzurro da Milano. "Della prima squadra presenti solo in sette: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Sensi, Mkhitaryan e Klaassen", riferisce la Gazzetta dello Sport. In attesa dei rientri, Inzaghi lavorerà solo con loro...