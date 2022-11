Al quinto tentativo in tre competizioni giocate nell'ultimo anno e mezzo, Massimiliano Allegri è riuscito a battere l’Inter di Inzaghi grazie al 2-0 di ieri sera. Un risultato che, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, "rimette in corsa la Juve per una stagione che può ancora regalare delle soddisfazioni". In Serie A, con 25 giornate da disputare, è ancora tutto aperto, anche se i punti di distanza dalla vetta sono ancora tanti. Lo ha fatto capire tra le righe anche il tecnico bianconero di fare un pensierino allo scudetto: "Puntare una fiche su Napoli o Milan per il tricolore? E perché dovrei farlo su una delle due?, la risposta di Max. "Che probabilmente è ancora pronto a scommettere sulla sua squadra", si legge sulla rosea.