La Gazzetta dello Sport risalta la prestazione di Acerbi, che ha dominato il duello con l'ex Lukaku. Come sottolinea la rosea, il belga si è infranto come un iceberg sul centralone di Inzaghi.

"Acerbi è tornato subito al top dopo tre settimane di guai alla coscia sinistra – anche lui aveva sventolato bandiera bianca come Calha contro la Roma – e tutto il lavoro di recupero era finalizzato proprio alla battaglia col Napoli, squadra per lui tutt’altro che banale - si legge -. Lo scorso 17 marzo, proprio nell’ultima partita dei nerazzurri contro i campani, Acerbi era finito in quella storiaccia del presunto insulto razzista a Juan Jesus: alla fine era stato assolto dal giudice sportivo per mancanza di prove e l’amarezza per la polemica aveva un po’ macchiato la gioia per la seconda stella".

"Come sempre i numeri non dicono tutto, ma tanto sì: l’Inter ha subito una rete nel primo tempo in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in A, era successo solo in una delle precedenti 16 a San Siro. Qualcosa là dietro è evidentemente cambiato, anche se il ritorno del colosso aiuterà", si legge.