Ci sono oltre 20 milioni di euro tra la richiesta dell'Inter (80 e l'offerta del Paris Saint-Germain (60) in merito al cartellino di Milan Skriniar. A sottolinearlo oggi è Le Parisien, secondo cui la differenza è ancora molto ampia, il che rende complicato chiudere l'affare per i parigini, che giudicano troppo alte le richieste per un giocatore in scadenza a giugno 2023.