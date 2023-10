André Villas-Boas potrebbe cambiare carriera. Assistente di José Mourinho all'Inter, poi allenatore di successo al Porto, ora il tecnico potrebbe candidarsi come presidente della società portoghese nel 2024. La notizia è rilanciata dalla prima pagina di A Bola questa mattina, ma Villas-Boas ha dichiarato di essere ancora in fase di valutazione.