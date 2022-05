L'incontro di ieri tra gli agenti di Ivan Perisic e i dirigenti dell'Inter è uno degli argomenti più gettonati oggi sui quotidiani, nelle pagine sportive. Secondo il Corriere della Sera, i procuratori "hanno spiegato ai dirigenti nerazzurri di avere una proposta importante dall’estero. L’interessamento della Juve esiste, non si è tradotto in un’offerta pesante. La pista inglese è molto gettonata: in pole il Chelsea, Newcastle interessato. A breve si scioglieranno le riserve".