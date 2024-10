Il turno infrasettimanale di campionato metterà di fronte domani alle 18.30 Empoli e Inter. I nerazzurri e Inzaghi, come scrive oggi il Corriere della Sera, attendono il vero Lautaro Martinez, non più distratto dal Pallone d'Oro e che ha tratti nelle scorse settimane ha dato anche segnali confortanti.

L'attaccante, però, in Toscana potrebbe riposare. Certamente non ci saranno Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto. Asllani, invece, ieri si è allenato in gruppo.