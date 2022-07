Tra le pretendenti per Paulo Dybala si è inserito il Napoli . Ne scrive oggi il Corriere della Sera , secondo cui nei giorni scorsi ci sono state diverse telefonate tra il club partenopeo e l'entourage dell'argentino. "I suoi agenti hanno preso atto dell’interesse, pur consapevoli che le trattative con De Laurentiis per i diritti di immagine sono laboriose. Del resto se il procuratore di Dybala, Jorge Antun , non avesse perso tempo a incaponirsi su una questione di commissioni con l’Inter , Dybala sarebbe nerazzurro già da un mese".

In attacco, però, serve sfoltire il reparto, convincendo in prima battuta Sanchez "ad accettare offerte di campionati di medio livello" e "Dzeko a derogare da uno stipendio da 5 milioni". Tra le pretendenti per Dybala c'è anche la grande rivale cittadina. "Al momento non essendo in grado di pareggiare l’offerta dell’Inter non c’è trattativa. Se il Milan si paleserà, fra una settimana, sarà con il ragionevole ottimismo di chiudere l’affare. Sempre che dall’estero non arrivi la proposta che spiazza tutte le italiane in corsa".