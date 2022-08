Il dibattito pubblico per San Siro si articolerà in una serie di incontri, dieci (tra quelli con i cittadini e quelli con i tecnici) in quaranta giorni, che termineranno con una relazione finale da consegnare al Comune e ai club. Lo riporta oggi il Corriere della Sera. Dopodiché ci saranno altri due mesi da parte di Inter, Milan e amministrazione per validarla. Questo ha spiegato ieri il coordinatore Andrea Pillon davanti a una commissione consiliare a Palazzo Marino.